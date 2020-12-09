مجانا… طيران الإمارات تعلن إجراء اختبار PCR للكشف عن كورونا للمسافرين القادمين لدبي: “دول محددة”

2020/12/09 | 13:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت شركة طيران الإمارات عن إجراء اختبار PCR للكشف عن الإصابة بـ “كوفيد-19″ مجانا للمسافرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي لدى وصولهم إلى إمارة دبي.

وبذلك تصبح طيران الإمارات هي الناقلة الأولى والوحيدة التي تقدم لجميع عملائها تأمين السفر متعدد المخاطر والتغطية الطبية لـ”كوفيد-19” من دون أي تكلفة إضافية.

إقبال متزايدقال مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي هلال المري، إن دبي تشهد زيادة مضطردة في أعداد الزوار، مدعومة بتدابير شاملة لحماية الضيوف، منذ إعادة فتح المدينة أمام السياح في يوليو الماضي.وأكد أنه مع حلول عام 2021، ستواصل دبي تعزيز عروضها للزوار من رجال الأعمال والسياح من خلال إطلاق مرافق وأماكن جذب جديدة.



بالإضافة إلى عودة المؤتمرات والفعاليات ذات المستوى العالمي مثل مهرجان دبي للتسوق وأول معرض إكسبو عالمي يقام في المنطقة.وثمن المشاركة مع طيران الإمارات في أحدث حملة عالمية لها، وأعرب عن تطلعه إلى الترحيب بالزوار الدوليين الذين اختاروا دبي وجهة مفضلة هذا الشتاء.وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، أن هدف الحملة هو إحياء الشغف والإقبال على السفر، ووضع دبي في مقدمة خيارات الناس في جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن وجهة شتوية متميزة.طيران الإماراتاستأنفت طيران الإمارات حتى الآن تشغيل رحلات الركاب إلى 100 وجهة، ما يوفر السفر بسهولة بين دبي والمدن الرئيسة في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين ومنطقة الخليج والشرق الأوسط.وتقدم دبي تأشيرات عند الوصول لمواطني أكثر من 50 دولة.



إذ يشهد الطلب على السفر في موسم العطلات طفرة كبيرة.وتتوقع طيران الإمارات أن يزيد عدد الركاب المغادرين عبر المبنى 3 مطار دبي الدولي على 200 ألف.



ووفقاً لسجل حجوزات الناقلة، فإن حركة المسافرين ستصل إلى الذروة يوم الجمعة، الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول، وسوف يبدأ معدل حركة المسافرين بالارتفاع اعتبارا من اليوم وحتى يوم الإثنين 21 ديسمبر الجاري.كما تبيّن أرقام الحجوزات أيضاً أن أكثر من 200 ألف مسافر سيصلون إلى دبي على رحلات طيران الإمارات خلال هذه الفترة.

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