فرز 3 الاف قطعة ارض سكنية تمهيدا لتوزيعها في الفلوجة

2020/12/09 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مدير بلدية قضاء الفلوجة بمحافظة احمد العبدلي، الاربعاء ، عن فرز 3 الاف قطعة ارض سكنية تمهيدا لتوزيعها على شرائح مختلفة في مدينة الفلوجة .وقال العبدلي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” بلدية قضاء الفلوجة انجزت فرز نحو 3 الاف قطعة سكنية تمهيدا لتوزيعها على شرائح الشهداء والجرحى والسجناء السياسيين والموظفين بالإضافة الى شريحة المعافيين التي اضيفت حديثا “.واضاف ان” عدد المتقدمين للحصول على قطع اراضي سكنية من الشرائح المختلفة بحدود 30 الف متقدم”، مبينا ان “آلية توزيع قطع الاراضي سوف تكون وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من المراجع المختصة”.وأوضح العبدلي، أن “التخطيط العمراني الجديد لمدينة الفلوجة سوف يتيح توزيع وجبات اخرى بعد الانتهاء من عمليات الفرز”، مشيرا الى ان” توزيع قطع اراضي للمشمولين سوف يساهم في مساعدة هذه الشرائح في انشاء منازل لهم للحد من شحت قلة الوحدات السكنية وارتفاع اسعار شراء المنازل والايجارات “.



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