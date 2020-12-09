تعرف على مباريات اليوم في دوري ابطال اوروبا

2020/12/09 | 14:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستأنف مساء اليوم مباريات الجولة الاخيرة من دوري المجموعات لدوري ابطال اوروبا من خلال ثمان مباريات يفتتحها ليفربول بمواجهة ميتييلاند في الساعة (8:55 م) و اياكس بمواجهة اتالانتا في الساعة (8:55 م).

وتستكمل مباريات الجولة بأقامة ست مباريات في الساعة (11:00 م)

حيث يواجه بايرن ميونخ فريق لوكوموتيف موسكو و مانشستر سيتي يلاعب اولمبيك مرسيليا في حين يلاعب ريد بول سالزبورغ فريق اتلتكو مدريد و يتواجه اولمبياكوس مع بورتو.

بينما ستتجه الانظار صوب المجموعة الثانية عندما يلتقي ريال مدريد بفريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مباراة سيكون الخاسر فيها خارج اسوار البطولة الاوروبية , كما ان مواجهة انتر ميلان و شاختار دونيتسك في ذات المجموعة لاتقل اهمية عن المباراة الاولى.

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