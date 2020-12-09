زعماء الشيعة تفشل في تشكيل تحالف انتخابي وايران تدعو الى التوحد

2020/12/09 | 14:03 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

فشل زعماء الشيعة في العراق في بلورة برنامج موحد يجمعها لخوض الانتخابات القادمة.



وقال القيادي في دولة القانون رسول ابو حسنة انه بات من المستبعد خروج الكتل الشيعية برؤية موحدة لمستقبلها في ظل الخلافات بين قادتها.

وبين ان اللقاءات التي جمعت زعماء الشيعة خلال الفترة القريبة الماضية ليست ا...

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