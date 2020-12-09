إدارة نادي الديوانية تؤكد ثقتها المطلقة بالغزال الأسمر

2020/12/09 | 14:08 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، الأربعاء، ثقته المطلقة بالملاك التدريبي للفريق الكرة بقيادة المدرب قصي منير وجهازه المساعد .

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