2020/12/09 | 14:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد

الأربعاء 9 ديسمبر 2020 | 01:53 مساءً

| عدد القراءات : 17

انطلاق معرض العراق الدولي للكتاب تحت شعار "هلا بالكتاب"

افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم التاسع من كانون الأول فعاليات معرض العراق الدولي للكتاب الذي تنظمه مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون يرافقه وزير التجارة د.علاء الجبوري ووزير الثقافة حسن ناظم .



ويشارك في المعرض أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة عربية واجنبية وتضم أجنحته نحو مليون عنوان يغطي مختلف الميادين المعرفية والابداعية والفنية.



ويفتتح المعرض أبوابه في تمام الساعة 10 صباحًا ويستمر إلى الساعة 10 مساءً خلال الاحد عشر يومًا، وسيحتضن عشرات الفعاليات الفنية والثقافية والإعلامية، بضمنها أمسيات الرقص الشعبي والغناء والشعر، بالإضافة إلى طاولات حوارية وندوات في موضوعات متنوعة، كما ستشارك فيه، عشرات الشخصيات الفنية والثقافية العراقية والعربية.



هذا وحضر كل من وزير الثقافة ومدير عام شركة المعارض العراقية حفل موسيقي قدمت فيه الفرقة السيمفونية العراقية عدد من المعزوفات العالمية وجلسة شعرية قدمها كل من الفنان محمود ابو العباس والشاعر المعروف موفق محمد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق معرض العراق الدولي للكتاب تحت شعار "هلا بالكتاب") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق معرض العراق الدولي للكتاب تحت شعار "هلا بالكتاب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).