حقوق الانسان: الإهمال الكبير للوقاية من كورونا يهدد مدارس البصرة

2020/12/09 | 14:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة

وبعد حدوث إصابات موجبة بفايروس كورونا كوفيد ١٩ في عدد من الطلبة ضمن تربية محافظة البصرة المكتب

وخلال الزيارات الميدانية والرصد المستمر لملف التربية والتعليم يقف في عدد من المدارس على إهمال كبير لآليات الوقاية من الوباء بينما يرصد مدارس عديدة تعتمد الوقاية على طلبتها وتلاميذها وهو مايؤشر عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها بدعم جانب الوقاية

كما يطالب الحكومة المحلية وتربية المحافظة بضرورة ايلاء ملف الوقاية والرقابة الدرجة القصوى من اهتماماتهما وتنفيذ مذكرة التفاهم مع دائرة صحة البصرة والتي تم مصادقتها من رئيس الحكومة المحلية حفاظا على حياة مايصل إلى المليون من التلاميذ والطلبة و الكوادر التعليمية

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