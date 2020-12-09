القبض على مجموعة متهمين بحوزتهم اسلحة متنوعة في ديالى

2020/12/09 | 14:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاربعاء، القبض على مجموعة من المتهمين بحوزتهم عدد من الاسلحة المتوسطة والخفيفة الغير مرخصة في محافظة ديالى.

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