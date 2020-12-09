2020/12/09 | 14:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعة واحدة

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة التحديات وتخفيف التوترات في المنطقة

منذ ساعة واحدة

بارزاني: ندعم الحقوق الدستورية لشعبنا و نبذل الجهود للتوصل الى اتفاق مع حكومة بغداد

منذ ساعتين

البرلمان يؤجل انعقاد جلسته ساعة

منذ 3 ساعات

رئيس حكومة إقليم كردستان يعقد مؤتمراً صحفياً للحديث عن آخر التطورات

منذ 5 ساعات

البرلمان يعقد جلسته اليوم وخطوة اضافية مرتقبة تجاه قانون تمويل الانتخابات

منذ 6 ساعات

البرلمان يحسم ملف قانون المحكمة الاتحادية في الدورة المقبلة

منذ 18 ساعة

الأمم المتحدة تدين أعمال العنف في السليمانية

منذ 19 ساعة

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ 20 ساعة

الدهلكي يحذر من خروج الامور عن السيطرة في ديالى ويؤكد..



امن المحافظة على المحك

منذ 20 ساعة

ناظم: الحكومة تلقت دعماً من قادة القوى السياسية بشأن الموازنة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير الاتحاد الاوروبي: دعم العراق في مكافحة الفساد يعتبر أولولية لنا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير الاتحاد الاوروبي: دعم العراق في مكافحة الفساد يعتبر أولولية لنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).