خبير نفطي يكشف تفاصيل الاتفاقية مع اربيل وحجم الفساد فيها

2020/12/09 | 14:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاربعاء، عن تفاصيل الاتفاقية النفطية المقبلة بين بغداد واربيل ، مبينا ان اغلب النفط الذي يسلم من اربيل لبغداد هو من كركوك.وقال الجواهري في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اربيل ستسلم لبغداد 480 الف برميل نفط يوميا من المفترض انها ستكون من حقول كردستان الا ان اغلبها ستكون مصدرة من حقول كركوك”.وأضاف ان “الاتفاقية تعني ان كمية النفط المسلمة لبغداد هي من كركوك الخاضعة للسلطة الاتحادية فيما ستحول بغداد اموال الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الاقليم وهي 50% من حصتها”.وأشار الجواهري الى ان “الاتفاقية تمنح الشركات النفطية الأجنبية مبالغ طائلة تصل لـ 50% في حين ان اكبر نسبة في للشركات هي 18% ما يكشف حجم الفساد في تلك الاتفاقية والخلل الواضح”.انتهى 25د

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