مشروع ماء الزهور في الحسينية تجاوزت نسب انجازه الحالية 70%

2020/12/09 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتفتتح محافظة بغداد، في صيف العام المقبل، مشروع ماء الزهور المركزي في قضاء الحسينية.وأوضح مدير ماء بغداد المهندس رعد خيري عبد الله، في تصريح صحفي ان “المشروع الذي تنفذه وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وتشرف عليه المحافظة، حيث استؤنف العمل به مؤخرا بعد توقف دام اعواما عدة”، مشيرا الى انه “تم تخصيص الاموال …

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