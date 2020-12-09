2020/12/09 | 14:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الوجبة الثانية من تعديل ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2020/2019 ونتائج قبول الطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2019/2018.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) تشمل القناة العامة وقناة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج الوجبة الثانية من تعديل ترشيح الطلبة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن نتائج الوجبة الثانية من تعديل ترشيح الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).