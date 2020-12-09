بالصور:في العتبة العباسية المقدسة دورة للولاء المؤسسي بواقع عشرة ساعات

2020/12/09 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام قسم التطوير والتنمية المستدامة

في العتبة العباسية المقدسة دورة

الولاء المؤسسي بواقع عشرة ساعات توزعت

على ثلاثة ايام ,

وقال مدرب التنمية المستدامة علي

الشمري لوكالة نون الخبرية ان الدورة

تاتي ض

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