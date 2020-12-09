اطلاق رواتب المتعينين الجدد في صحة الانبار

2020/12/09 | 14:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار ..اعلنت النائبة عن محافظة الانبار سميعة محمد الغلاب ، الاربعاء، عن اطلاق التخصيصات المالية للرواتب المتعينين الجدد على ملاك مديرية صحة الانبار والمتوقفة منذ اكثر من 3 اشهر .وقالت الغلاب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة المركزية اطلقت التخصيصات المالية للرواتب المتعينين الجدد على ملاك مديرية صحة الانبار والتي توقف صرفها منذ اكثر من عام تقريبا على خلفية وجود اخطاء وتجاوزات في اعداد الملاك لآنها درجات حذف واستحداث “.واضافت ان” لجنة مختصة قامت بإجراء عمليات التعديل في اعداد درجات الملاك لتكون حسب قوائم الرواتب ، مبينتا ان” اعداد الذين تم اطلاق رواتبهم 474 بعد استبعاد 7 من قبل اللجنة المختصة”.وأوضحت الغلاب، أن “جهودا كبيرة تبذل من قبل رئيس مجلس النوب محمد الحلبوسي مع الجهات المعنية من اجل اطلاق كافة التخصيصات المالية المتوقفة في جميع محافظات العراق “.



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