صحة الاقليم تنشر احدث حصيلة للاصابات بكورونا

2020/12/09 | 14:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء، عن تسجيل 287 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 287، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (3174 فحوصات جديدة)

• (1099) اربيل

• (541) السليمانية

• (1420) دهوك

• (20) حلبجة

• (70) كرميان

• (24)رابريرن

•

2.



الاصابات: (287 اصابات جديدة)

• (64) اربيل

• (48) السليمانية

• (158) دهوك

• (7) حلبجة

• (9) كرميان

• (1) رابرين

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3.



الشفاء: (163 حالات شفاء جديدة)

• (113) اربيل

• (9) السليمانية

• (2) دهوك

• (12) حلبجة

• (27) كرميان

• (0) رابرين

•

4.



الوفيات: (13 حالة وفاة)

• (3) اربيل

• (2) السليمانية

• (5) دهوك

• (1) حلبجة

• (1) كرميان

• (1) رابرين

PUKmedia ترجمة

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