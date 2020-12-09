كركوك .. افتتاح معرض تشكيلي مشترك

وفيما يلي اسماء المشاركين:
1 - سامان ابوبكر
2 - عماد حسين
3 - صباح بكر
4 - خالد حسين
5 - إحسان اكبر علي
6 - حسين عبدالكريم
7 - علي حسين الصالحي
8 - شاهين احمد
9 - اتيلا شاهين
10 - منى العبيدي
11 - وهبية ياسين
12 - هيوا عبدالله
13 - ناصر كريم
14 - تارا خليل
15 -گرفتار كاكه يى
16 - مريم كاكه يى
17 - ايمان كمال
18 -احمد الصفار
19 - ندى عسكر
20 - تبارك غسان
21 - اريان محمد
22 - عقيل خيرالله
23 - كامل ره زا
24 - غسان ال سعيد
25 - نبيل دارا
26 - مصطفى اكرم
27 - محمد قاسم
28 - نرمين عباس بابان
29 - محمد حسين عبدالكريم
PUKmedia رزكار شواني/ كركوك
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