2020/12/09 | 14:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور حسيبة عبدالله العضوة القيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني و مدير الثقافة والفنون سيروان بيلانه ونقيب فناني كركوك هشام ناظم وجمع من الفنانين والفنانات،ونورالدين جاف مسؤول مركز علي مردان افتتح عصر الثلاثاء في المركز الثقافي بمدينة كركوك المعرض التشكيلي المشترك لمجموعة من الفنانين والفنانات بمختلف القوميات والاطياف والذي اقامته مديرية الثقافة والفنون في المدينة، و جسدت لوحات المعرض ابداعات الفنانين والفنانات المشاركين والتعايش المشترك بين القوميات المتاخية في كركوك .

وفيما يلي اسماء المشاركين:

1 - سامان ابوبكر

2 - عماد حسين

3 - صباح بكر

4 - خالد حسين

5 - إحسان اكبر علي

6 - حسين عبدالكريم

7 - علي حسين الصالحي

8 - شاهين احمد

9 - اتيلا شاهين

10 - منى العبيدي

11 - وهبية ياسين

12 - هيوا عبدالله

13 - ناصر كريم

14 - تارا خليل

15 -گرفتار كاكه يى

16 - مريم كاكه يى

17 - ايمان كمال

18 -احمد الصفار

19 - ندى عسكر

20 - تبارك غسان

21 - اريان محمد

22 - عقيل خيرالله

23 - كامل ره زا

24 - غسان ال سعيد

25 - نبيل دارا

26 - مصطفى اكرم

27 - محمد قاسم

28 - نرمين عباس بابان

29 - محمد حسين عبدالكريم

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك .. افتتاح معرض تشكيلي مشترك ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك .. افتتاح معرض تشكيلي مشترك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).