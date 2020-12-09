مصدر: الطيران الأميركي يتجنب استهداف معاقل داعش في صحراء الانبار

2020/12/09 | 14:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/الانبار..ابدى مصدر امني في محافظة الانبار ،الاربعاء، استغرابه من عدم استهداف بقايا خلايا “ داعش” في مناطق صحراء الانبار الغربية، محذرا من هجمات لعناصر “ داعش” تستهدف المناطق المحررة .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “القيادات الامنية تستغرب من عدم توجيه ضربات جوية لأوكار عناصر عصابات داعش الاجرامية في مناطق صحراء الانبار الغربية من قبل الطيران الامريكي الذي لا يبعد سوى مسافات تعد قليلة بالنسبة لطيران الجوي “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” هذه الاوكار تضم الذين هربوا من معارك التحرير في المحافظات المحررة واستقروا في مناطق صحراء الانبار الغربية ذات التضاريس المعقدة”.وأوضح المصدر، أن “ عناصر داعش استغلوا قلة عديد القوات الامنية في بعض المناطق ذات المساحات الكبيرة والبعيد عن مراكز المدن|، مؤكدا خشية القيادات الامنية من وجود دواعي غير واضحة المعالم في عملية عدم استهداف الطيران الامريكي لمعاقل عناصر داعش في المناطق الصحراوية “.



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