بعد عملية قياس جديدة.. قمة إيفرست ارتفعت قليلا

2020/12/09 | 14:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيبال والصين الدولتان اللتان تشتركان في حدود على جبل إيفرست عن قياس رسمي جديد لارتفاع الجبل يوم الثلاثاء وهو 8848.86 مترا، أو 29031.69 قدما، وهذا أعلى بحوالي ثلاثة أقدام من المقياس السابق لارتفاع إيفرست والذي يعود تاريخه إلى مسح أجرته الهند في أوائل الخمسينات من القرن الماضي.

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