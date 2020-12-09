إنطلاق عملية بحث وتفتيش لنزع السلاح غير المرخص في منطقة حي الجهاد

2020/12/09 | 14:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية انطلاق عملية بحث وتفتيش لنزع السلاح غير المرخص في منطقة حي الجهاد ببغداد.

وأكدت الوكالة في بيان ان العملية اسفرت عن ضبط بنادق ومخازن عتاد إضافة الى مسدس صوتي وعتاد مسدس وناظور بندقية وحربتين وعدة تنظيف سلاح..



مشيرة الى ان العملية تمت بناء على توجيهات المراجع الأمنية بشأن نزع السلاح وتعزيز الامن.

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