المفوضية تؤشر ’إهمالاً’ في مدارس البصرة وإصابات بكورونا داخلها

2020/12/09 | 14:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

طالب مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة، الاربعاء، الحكومة المحلية وتربية المحافظة بضرورة ايلاء ملف الوقاية والرقابة، الدرجة القصوى من اهتماماتهما وتنفيذ مذكرة التفاهم مع دائرة صحة البصرة، فيما اكدت تأشيرها اصابات بفيروس كورونا بين عدد من طلبة المدارس.

وذكر مدير المكتب مهدي التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الاول 2020)، انه "بعد حدوث إصابات موجبة بفايروس كورونا كوفيد 19، لعدد من الطلبة ضمن تربية محافظة البصرة، فإن المكتب وخلال الزيارات الميدانية والرصد المستمر لملف التربية والتعليم يقف في عدد من المدارس على إهمال كبير لآليات الوقاية من الوباء".

واضاف البيان ان "المكتب رصد مدارس عديدة تعتمد الوقاية على طلبتها وتلاميذها وهو مايؤشر عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها بدعم جانب الوقاية كما يطالب الحكومة المحلية وتربية المحافظة بضرورة ايلاء ملف الوقاية والرقابة الدرجة القصوى من اهتماماتهما وتنفيذ مذكرة التفاهم مع دائرة صحة البصرة والتي تم مصادقتها من رئيس الحكومة المحلية حفاظا على حياة مايصل إلى المليون من التلاميذ والطلبة و الكوادر التعليمية ".

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