لتعزيز دور المرأة في المجتمع، جمعية التحرير تعقد منتدى يوم المرأة السياسية في نينوى

2020/12/09 | 14:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن مشروع “زيادة مساحة تمكين النساء للمشاركة الايجابية المدنية والسياسية” الذي تنفّذه جمعية التحرير للتنمية وتموّله المؤسسة الألمانية Konrad Adenauer Stiftung”” ، شهدت مدينة الموصل إنعقاد منتدى يوم المرأة السياسية في محافظة نينوى صباح هذا اليوم الأثنين الموافق 7 كانون الأول 2020 وعلى قاعة المحطة بمشاركة جماهيرية واسعة لنساء ورجال …

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