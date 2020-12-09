لن تنظم جلسة التداول ليوم الخميس 10 كانون الاول 2020 لاعلانه عطلة رسمية


لن تنظم جلسة التداول ليوم الخميس 10 كانون الاول 2020 لاعلانه عطلة رسمية
2020/12/09 | 14:21 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=10049

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