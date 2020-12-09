تظاهرات دامية شمال العراق.. مغردون: ’السليمانية تنتفض’

2020/12/09 | 14:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء بالعراق مع الاحتجاجات التي شهدتها محافظة السليمانية في كردستان العراق على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين، ...

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