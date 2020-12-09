موضحة تفاصيلها.. ‏تربية كربلاء تصدر بياناً بشأن محاولة انتحار مدرس أمام مبنى المديرية

2020/12/09 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كربلاء

بيان رسمي:

بعد أن تداولت مواقع خبرية في وسائل التواصل الإجتماعي خبرا مفاده: "محاولة انتحار لمدرس أمام مبنى مديرية التربية بسلاحه الشخصي رشاش كلاشنكوف بسبب عدم السماح له بالدخول وسماع قضيته"

‏توضح المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة أن المواطن ( أ.ع.ث ) كان قد راجع ديوان المديرية لتقديم طلب اعتراض على نتائج ابنته (ف) الطالبة في الصف السادس الإحيائي خارجي في مواد الأحياء 79 والكيمياء 97 والفيزياء 89 ‏وبعد اخذ الطلب منه وورود نتائج الاعتراضات بشكل مطابق لما جاء في النتائج الاولية.



‏تم إبلاغ المواطن بأن نتيجة اعتراض ابنته مطابقة إلا أنه أصر ان له حق في رؤية الدفتر الامتحاني للمواد المذكورة و فعلاً تم إدخال المواطن على السيد المدير العام للتربية ومقابلته شخصياً وجرى افهامه بأن مركز الفحص قام بتدقيق دفاتر الطالبة الامتحانية (ف) في المواد المذكورة وكانت النتائج مطابقة.

ومع اصرار المواطن على طلبه اتصل السيد المدير العام للتربية بمدير مركز الفحص لبيان إمكانية فتح الدفتر الامتحاني لكي يصل المواطن ليقين بخصوص نتيجة ابنته وكان الرد من مركز الفحص : أن التعليمات الوزارية تمنع هكذا اجراء.

‏فضلا عن ذلك جرى التوضيح له بأن فتح الدفتر الامتحاني من صلاحية معالي السيد وزير التربية وكتب السيد المدير العام هامشاً للوزارة بناءً على مذكرة جديدة تقدم بها المواطن جاء فيه: (بإمكان المواطن مراجعة وزارة التربية قسم شؤون المواطنين لطرح المشكلة ومقابلة معالي الوزير)

علما أن المواطن لم يتقبل بقاء الحال كما هو عليه بخصوص نتيجة ابنته وجاء لمبنى مديرية التربية اليوم الاربعاء 9/12/2020 حاملاً معه كلاشنكوف قبل ان تتم السيطرة عليه من قبل الاجهزة الأمنية.

وتؤكد المديرية العامة للتربية للرأي العام بأنها لم تمنع مقدم الطلب من عرض قضيته ولن تمنع وانها مع كل شخص يعتقد ان له حق ما شرط ان يعتمد المراجع السياقات الطبيعية بالمراجعة لعرض طلبه وانها ادت ما عليها في استقبال المواطن والاستماع لقضيته وهي تسعى دوماً لايصال الحقوق للجميع وفق اجراءات ادارية معمول بها في كل دوائر الدولة.

ولضرورات ان تصل القصة المتداولة وبيانها للرأي العام كما هي اوردت المديرية العامة للتربية في المحافظة هذا الايضاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موضحة تفاصيلها.. ‏تربية كربلاء تصدر بياناً بشأن محاولة انتحار مدرس أمام مبنى المديرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موضحة تفاصيلها.. ‏تربية كربلاء تصدر بياناً بشأن محاولة انتحار مدرس أمام مبنى المديرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).