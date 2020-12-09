2020/12/09 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أفاد مصدر طبي من محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (09 كانون الأول 2020)، بمصرع وإصابة 13 شخصاً أغلبهم من عائلة واحدة بسبب انقلاب مركبتهم على طريق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "4 مدنيين لقوا مصرعهم، مع إصابة 9 أشخاص بينهم اطفال ونساء أغلبهم من عائلة واحدة بانقلاب باص على طريق بعقوبة- بلدروز 30كم شرق بعقوبة".

وأشار إلى أن "بعض المصابين حالتهم حرجة جداً، مع نقلهم إلى المستشفى القريبة من مكان الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أغلبهم من عائلة واحدة.. مصرع وإصابة 13 شخصاً إثر انقلاب مركبتهم في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أغلبهم من عائلة واحدة.. مصرع وإصابة 13 شخصاً إثر انقلاب مركبتهم في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).