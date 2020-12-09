داعش يقتل عدداً من الأبقار بتفجير عبوة ناسفة في ديالى (فيديو)

2020/12/09 | 14:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أقدم تنظيم داعش الإرهابي، على قتل عدد من الأبقار بتفجير عبوة ناسفة في منطقة أم الحنطة بمحافظة ديالى.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش الإرهابي، فجر عبوة ناسفة بين قطيع من الأبقار في منطقة أم الحنطة بمحافظة ديالى وتسبب بمقتل عدد من الأبقار الموجودة".

ويرتكب تنظيم داعش الإرهابي، بين فترة وأخرى، عمليات إرهابية في محافظة ديالى بتفجيرات وحرق المزارع والمنازل.

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