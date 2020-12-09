وزارتا الصحة والتعليم تتابعان الاجراءات والفحوصات الوقائية في الجامعات

2020/12/09 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اجرت وزارة الصحة والبيئة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفحوصات الوقائية من فيروس كورونا، للطلبة والاساتذة في عدد من الجامعات العراقية.وذكر الاعلام الحكومي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان الفرق الصحية التابعة لدائرة صحة البصرة قامت بفحص طلبة جامعة البصرة للنفط والغاز صباح اليوم الاربعاء ، وذلك ضمن التوجيهات الوزارية التي أكدت ضرورة سلامة جميع الطلبة والتدريسيين قبل الدخول للدروس العملية في المختبرات".ورافق عمليات الفحص تقديم محاضرة توعوية من الأطباء المختصين وتوزيع نشرات ارشادية، للوقاية من وباء كورونا./انتهى7

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