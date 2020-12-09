طلب نيابي لاعادة الدوام الرسمي في الجامعات ونقل الطلبة الاوائل من الكليات الاهلية الى الكليات الحكومية المناظرة لها

2020/12/09 | 14:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجهت لجنة التطوير البرلماني ، طلبا رسميا الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، لاعادة الدوام الرسمي في جميع الكليات العلمية والانسانية والمعاهد ، بما يتلاءم ومتطلبات الالتزام باجراءات الوقاية من جائحة كورونا ( كوفيد 19) ، فضلا عن نقل الطلبة الاوائل ،لجميع المراحل الدراسية من قناة التعليم الاهلي الى قناة التعليم الحكومي ، كونهم حصلوا على المرتبة الاولى في ظل الظروف الاستثنائية التي كانت تعيشها البلاد خلال العام الدراسي 2019- 2020 ./انتهى5

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