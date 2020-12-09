2020/12/09 | 14:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأربعاء 9 ديسمبر 2020 | 02:38 مساءً

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رئيس الجمهورية: ضرورة معالجة الإشكالية في صرف مستحقات مزارعي الإقليم

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء في قصر السلام ببغداد، لجنة الزراعة في برلمان إقليم كردستان.



وجرى، خلال اللقاء، مناقشة الواقع الزراعي والمشاكل التي تواجهه، حيث أكّد رئيس الجمهورية ضرورة وضع الخطط الكفيلة للنهوض بالواقع الزراعي، ودعم الفلاحين ومعالجة الإشكالية في صرف مستحقات المزارعين في إقليم كردستان، مشيراً إلى أهمية التعاون بين السلطات الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان من أجل تحقيق ذلك.



من جانبه، قدم الوفد شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مثمنين جهوده في تذليل المسائل العالقة التي تواجه الفلاحين والمزارعين

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