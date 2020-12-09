حكومة الاقليم: وفدنا يتوجه الى بغداد مساءً وحشدنا الجهود للتوصل الى اتفاق

2020/12/09 | 14:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، قدم مجلس الوزراء خالص التعازي إلى ذوي وعوائل الضحايا الذي فقدوا أرواحهم إثر الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة.

وجدد مجلس الوزراء تأييده لحق المواطنين والموظفين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بصورة حضارية، كما طالب بعدم استغلال الحقوق المشروعة للمتظاهرين من قبل أشخاص وجهات غير مسؤولة، بهدف زعزعة الوضع الأمني وخلق الفوضى والاضطرابات في الإقليم.

وأكد مجلس الوزراء أن حكومة إقليم كوردستان تبذل قصارى جهدها لتأمين الحقوق المشروعة والدستورية لإقليم كردستان، وعلى هذا الأساس سيتوجه مساء اليوم الأربعاء الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم إلى بغداد بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء {قوباد طالباني}، وبكامل الصلاحيات، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية إزاء المسائل المالية والاقتصادية.

وطمأن مجلس الوزراء المواطنين، ولا سيما من يتقاضون الرواتب، بأنه تم تحشيد الجهود كافة من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتركيز الجهود المحلية بالإضافة إلى الخطوات الإصلاحية الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية، لمعالجة الوضع المالي الراهن وتأمين الرواتب والمستحقات المالية للموظفين.

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