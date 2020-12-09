العمليات المشتركة تهنئ القوات الامينة بالذكرى الثالثة للنصر على 'داعش'

2020/12/09 | 14:45 - المصدر: السومرية نيوز

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هنأ نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الامير الشمري، الاربعاء، القوات الامنية بمختلف صنوفها بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة للنصر على تنظيم داعش.

وقال بيان للشمري تلقته السومرية نيوز، ان "القوات الامنية البطلة جسدت الانتصارات في يوم النصر العظيم وسطرت اروع الملاحم البطولية، وكتبت قصة مجد عظيم عندما دحرت الارهاب الداعشي واسقطت دولة الخرافه لتحقق نصر عراقي خالص تحقق بسواعد رجال اشداء عقدوا العزم على هزيمة داعش وليعود العراق بكل محافظاته، بلد زاخر بالحضارات والانتصارات والامجاد حيث توحدت الصفوف لترسم اروع لوحة للتماسك والوحدة وتخط باحرف من نور قصة نصر كبير رسم بتضحيات ودماء الرجال البواسل الذين نذروا النفس فداء للعراق وشعبه الابي، وليعود الوطن امنا ومستقرا من شماله الى جنوبه عصيا على الغزاة والطامعين والمتطرفين".

وحيا الشمري القوات الامينة بالقول، "تحية اجلال واكرام وتقدير لبطولتهم التي صنعت ملحمة النصر ولرجال الحشد الشعبي الابطال الذين كانوا ومازالوا ظهيرا للقوات الامنية وتحية اكبار لكل الجهود التي بذلت من اجل اعادة اعمار المناطق التي تضررت في عمليات التحرير ولكل المبادرات الانسانية التي قدمتها القوات الامنية في الجوانب الانسانية ومساعدة المواطنين النازحين وبارادة عالية وعزم لا يلين وثقة في النفس بأن العراق سيعود امنا مزدهرا بهمة الرجال الغيارى".

وختم نائب قائد العمليات المشتركة تهنئته بالقول، "سلاما على الابطال المرابطين في سوح الوغى ومجدا وخلودا للشهداء الابرار الذين سالت دمائهم الزكية لتروي ارض الرافدين والشفاء العاجل للجرحى الذين تطرزت اجسادهم باوسمة الفخر والمجد وهم يلاحقون فلول داعش المنهزمة وسلاما لنينوى التي عادت خليط متجانس من الاطياف العراقية المتعددة الاديان والقوميات والمذاهب بعد ان تحررت من براثن الضلالة والانحراف العقائدي المتطرف لفلول داعش المنهزمة وكل عام والعراق وشبعه الابي بالف خير".

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