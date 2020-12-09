الاسباني غونزالو يودع الشرطة

2020/12/09 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

ودّعَ مدرب اللياقة البدنية، الاسباني غونزالو، فريق الشرطة بكرة القدم بعد أن وقع، اليوم الاربعاء، على مخالصةٍ بسبب حاجته الى عملية تداخل جراحي سريعة.

وقالَ غونزالو في بيان تلقته /المعلومة/ إنه “يشعر بالمرارة لمغادرته الفريق، إلا ان الحاجة السريعة لإجراء تداخل جراحي لأحد شرايين قلبه عجّلتْ من أمرِ الوداع”.

وأضافَ ان “إدارة الشرطة أخبرتني، مشكورةً، بإمكانية العودة من جديدٍ للعمل بعد انقضاء فترة التعافي، إلا انني طالبتهم بضرورة البحث عن مدربٍ جديد بسبب طول المدة الزمنية التي قد يستغرقها التعافي”.

وقدّمَ غونزالو شكرهُ وتقديره لإدارة الشرطة لتفانيها في العمل، والملاكات التدريبية والادارية واللاعبين لجهدهم المبذول، متمنيا لهم التوفيق، والحصول على لقب الدوري الذي لن يكون بعيداً عنهم.



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