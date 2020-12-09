برهم صالح يستقبل الفتلاوي للتباحث حول تهيئة الاجواء الملائمة للانتخابات المقبلة

2020/12/09 | 14:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، مع رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي تهيئة الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة.وذكرت رئاسة الجمهورية أن “صالح استقبل، اليوم، في قصر السلاح ببغداد الفتلاوي، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في … Readmore

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