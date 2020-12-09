بافل طالباني: الاتحاد الوطني مع سياسية وطنية موحدة

2020/12/09 | 14:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاربعاء، بمبنى المكتب السياسي باربيل ، ريكاردو رودريكز مسؤول مكتب بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" في اقليم كوردستان.

وخلال اللقاء، سلط طالباني الضوء على مستجدات الاوضاع السياسية والاقتصاية وخارطة الطريق للاتحاد الوطني الكوردستاني، مشيرا الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني مع سياسية وطنية موحدة، ويتطلع الى ادارة تقدم افضل خدمات لشعب كوردستان، مؤكدا على ضرورة حل المشاكل مع بغداد بضمان الحقوق السياسية والدستورية لاقليم كوردستان في اطار اتفاقية جديدة بايجاد حل جذري لمشكلة رواتب موظفي اقليم كوردستان، بانهاء حالة القلق لدى المواطنين، لذا تتواصل مباحثات الاتحاد الوطني الكوردستاني مع الاطراف العراقية في المركز.

وفي محور آخر من اللقاء، كشف بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، عن قرب توجه وفدين، احداهما حكومي والاخر سياسي الى بغداد لحل مشكلة الرواتب والمستحقات المالية لاقليم كوردستان.

من جانبه اكد ريكاردو رودريكز مسؤول مكتب بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي"، ان الامم المتحدة مع الاتفاق والشراكة المشتركة بين الاقليم وبغداد، بضمان الحقوق الدستورية للجانبين، وان تكون جميع الخطوات نحو الاتفاق وحل المشاكل.

PUKmedia خاص

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