رئيس الجمهورية يؤكد دعم الفلاحين في اقليم كوردستان

2020/12/09 | 14:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأربعاء 9 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، لجنة الزراعة في برلمان إقليم كوردستان.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة الواقع الزراعي والمشاكل التي تواجهه، حيث أكّد رئيس الجمهورية ضرورة وضع الخطط الكفيلة للنهوض بالواقع الزراعي، ودعم الفلاحين ومعالجة الإشكالية في صرف مستحقات المزارعين في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أهمية التعاون بين السلطات الاتحادية ونظيرتها في إقليم كوردستان من أجل تحقيق ذلك.

من جانبه، قدم الوفد شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مثمنين جهوده في تذليل المسائل العالقة التي تواجه الفلاحين والمزارعين.

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