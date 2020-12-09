الداخلية العراقية تمنح إجازة لمنتسبيها الايزيديين بمناسبة الصيام، بعد طلب رسمي من ممثلهم

2020/12/09 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد استحصل ممثل الكوتا الايزيدية صائب خدر في مجلس النواب العراقي الموافقة على منح إجازة للمنتسبين الايزيديين في وزارة الداخلية العراقية بمناسبة صوم ايزي، مؤكداً أنه بصدد منح الإجازة للمنتسبين على وزارة الدفاع أيضاً.ونشر النائب الايزيدي “صائب خدر” على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أنه “فاتح كل من وزارتي الداخلية …

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