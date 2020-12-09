رئيس حكومة كردستان: نسعى للتوافق مع بغداد.. ومستعدون للعمل بقانون العجز

2020/12/09 | 14:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، إن حكومة الإقليم ستواصل البحث عن حل دستوري متوازن لقضايا الميزانية مع بغداد، وستعمل بشكل جاد لمعالجة هذه القضايا ومواصلة إصلاحاتها لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات وتحسين الحوكمة.

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