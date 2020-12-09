2020/12/09 | 14:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، تصويت هيئة الرأي على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية بأداء امتحانات الدور الثالث في كافة الدروس التي رسبوا بها.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الاول 2020)، ان "هيئة الرأي في وزارة التربية صوتت على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية بأداء امتحانات الدور الثالث لكافة الدروس وحددت الحادي والعشرين من الشهر الحالي موعدا لانطلاقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موعد وجدول امتحانات الدور الثالث لطلبة الصفوف المنتهية بعد قرار التربية الأخير) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موعد وجدول امتحانات الدور الثالث لطلبة الصفوف المنتهية بعد قرار التربية الأخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).