رئيس حكومة كردستان: طالبنا بغداد بحل أزمة الرواتب

2020/12/09 | 14:52 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء، إن البلاد كلها تمر بمرحلة صعبة، مؤكداً العمل مع بغداد على تسوية القضايا العالقة.

رئيس حكومة كردستان دعا، في هذا السياق، إلى حفظ الاستقرار والأمن في كل الإقليم، مطالباً بالمقابل الحكومة الاتحادية في بغداد بحل أزمة الرواتب.

يُذكر أن مشكلة الرواتب أدت إلى غضب شعبي انتهى بأعمال شغب كبيرة وتوتر لا يزال قائماً، وسط مساعٍ لحل الأزمة المتفجرة.

من تظاهرات السليمانية

وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في السليمانية بكردستان العراق إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى، حسب ما أكدته، اليوم الثلاثاء، مصادر طبية ورسمية لوكالة "فرانس برس".

وعقب مقتل متظاهر بالرصاص في بلدة جمجمال بعد ظهر الاثنين، قتل متظاهران آخران ليلا في منطقتين أخريين، وفق مسؤول محلي و"الهيئة العليا لحقوق الإنسان" في بغداد.



وأكد مسؤولون محليون وطبيون والهيئة لـ"فرانس برس" مقتل ثلاثة محتجين آخرين على الأقل بعد ظهر الثلاثاء في بلدتين.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية فرض حظر التجوال بين مدن السليمانية وحلبجة ورابرين وإدارة كرميان.

من جهتها، دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق العنف في محافظة السليمانية، وحثت السلطات على حماية حرية التجمع والتعبير.

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