عملية بحث وتفتيش لنزع السلاح غير المرخص في بغداد

2020/12/09 | 14:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، الأربعاء، الشروع بعملية بحث وتفتيش لنزع "السلاح غير المرخص" في بغداد....

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