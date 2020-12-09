التربية تصوت على أداء امتحانات الدور الثالث للصفوف المنتهية وتحدد موعد الانطلاق

2020/12/09 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

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هيئة الرأي في وزارة التربية تصوت على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية بإداء امتحانات الدور الثالث لجميع الدروس وتحدد الـ21 من الشهر الحالي موعداً لانطلاقه

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