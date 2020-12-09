2020/12/09 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

ربما تدفع وضعية برشلونة السيئة، عدداً من اللاعبين المميزين لمغادرة الفريق الكتالوني، وذلك من أجل البحث عن آفاق أرحب، في ظل الوضع السيء الذي يمر به البارسا.

وانهزم برشلونة ضد يوفنتوس بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو ما يُؤكد أن البارسا لا يزال غير قادر على مجاراة الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ تحدث مع علي دورسون، وكيل فرينكي دي يونج، لإبلاغه بأنه إذا كانت هناك إمكانية لرحيل اللاعب الهولندي عن البارسا، فإنه على استعداد للتفاوض.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن "بايرن ميونخ سيُحاول تقديم عرض مالي أكبر بقليل مما دفعه البارسا لضمه من أياكس، وبالتالي فإن الصفقة قد تُحسم بحوالي 80 مليون يورو".

وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن "الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها البارسا، قد تدفع هذا الأخير للموافقة على بيع فرينكي دي يونج، خاصةً وأن اللاعب الهولندي لم يُقدم حتى الآن المستوى المأمول منه".

يُذكر أن دي يونج انضم للبارسا في صيف 2019 بعقد يمتد لخمس سنوات، ولكن البارسا قام قبل أسابيع بتجديد عقده لموسم إضافي، ضمن خطة النادي الكتالوني لتأجيل دفع رواتب اللاعبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البايرن يستغل حالة برشلونة السيئة ويقدم عرضا لأحد اللاعبين بـ (80) مليون يورو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البايرن يستغل حالة برشلونة السيئة ويقدم عرضا لأحد اللاعبين بـ (80) مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).