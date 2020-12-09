2020/12/09 | 14:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيسة حركة /ارادة / حنان الفتلاوي، ضرورة توفير الامن والاستقرار، وتهيئة الاجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة.وذكر بيان رئاسي:" ان برهم صالح استقبل الفتلاوي ، وجرى خلال اللقاء، بحث الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد، والتأكيد على ضرورة توفير الامن والاستقرار، وتهيئة الاجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة، والعمل على تعزيز الوضع الاقتصادي في البلد ومواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لوباء كورونا"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح والفتلاوي يؤكدان ضرورة تهيئة الاجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح والفتلاوي يؤكدان ضرورة تهيئة الاجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وعدالة الانتخابات المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).