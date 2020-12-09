2020/12/09 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاربعاء، ان اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب سيحتاج الى شهرين.

وقال عضو اللجنة فلاح الخفاجي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ يستغرق شهرين لمناقشته داخل مجلس النواب”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيعمل جاهدا على تمرير الموازنة وسيعارض اي محاولة للاقتراض”.

واضاف ان “الحكومة لا تمتلك سياسية صحيحة لادارة موارد الدولة”، مبينا ان “البرلمان لن يسمح للحكومة بالاقتراض وتكبيل البلاد بالمديونية”.

واكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، امس الثلاثاء، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عاجزة عن تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لمجلس النواب.



انتهى ٢٥ ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: اقرار الموازنة بحاجة الى شهرين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: اقرار الموازنة بحاجة الى شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).