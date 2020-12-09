2020/12/09 | 15:03 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ودّعَ مدرب اللياقة البدنية، الاسباني غونزالو، فريق الشرطة بكرة القدم بعد أن وقع، اليوم الاربعاء، على مخالصةٍ بسبب حاجته الى عملية تداخل جراحي سريعة.

وقالَ مدرب اللياقة البدنية غونزالو في بيان نشره المكتب الاعلامي الخاص بالنادي: إنه يشعر بالمرارة لمغادرته الفريق، إلا ان الحاجة السريعة لإجراء تداخل جراحي لأحد شرايين قلبه عجّلتْ من أمرِ الوداع.

وأضافَ غونزالو: ان إدارة الشرطة أخبرتني، مشكورةً، بإمكانية العودة من جديدٍ للعمل بعد انقضاء فترة التعافي، إلا انني طالبتهم بضرورة البحث عن مدربٍ جديد بسبب طول المدة الزمنية التي قد يستغرقها التعافي.

وقدّمَ غونزالو شكرهُ وتقديره لإدارة الشرطة لتفانيها في العمل، والملاكات التدريبية والادارية واللاعبين لجهدهم المبذول، متمنيا لهم التوفيق، والحصول على لقب الدوري الذي لن يكون بعيداً عنهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غونزالو يعتذر عن الاستمرار مع القيثارة 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غونزالو يعتذر عن الاستمرار مع القيثارة) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غونزالو يعتذر عن الاستمرار مع القيثارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).