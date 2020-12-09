2020/12/09 | 15:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحت ضغط الاحتجاجات..حكومة أربيل توافق على شروط بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحت ضغط الاحتجاجات..حكومة أربيل توافق على شروط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).