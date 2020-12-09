التربية تصوت على شمول طلبة الصفوف المنتهية بامتحانات الدور الثالث

2020/12/09 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

اعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، الموافقة على شمول طلبة الصفوف المنتهية بأداء امتحانات الدور الثالث، فيما حددت موعدا لانطلاقه.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "هيأة الرأي في الوزارة صوتت على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية باداء امتحانات الدور الثالث لكافة الدروس".

واضاف البيان، انها "حددت يوم الاثنين الموافق21 من الشهر الحالي موعدا لانطلاقه".

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