الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً مع تطورات صفقة التحفيز

2020/12/09 | 15:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تطورات صفقة التحفيز.واقترح الجمهوريون في الكونجرس صفقة تحفيز بقيمة

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