توزيع 39 إصابة جديدة في ثمان مناطق بمحافظة الأنبار

2020/12/09 | 15:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الاربعاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الاول 2020)، إن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، والبالغة 39 إصابة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار"، توزعت الإصابات على النحو التالي:

قضاء الرمادي ١٧

قضاء الفلوجة ٢

قضاء الگرمة ٢

قضاء العامرية ٥

قضاء الخالدية ٢

قضاء هيت ٤

قضاء حديثة ٣

قضاء القائم ٤

الشفاء ٣٥

ودعا البيان "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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