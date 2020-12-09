تفجير بئري نفط في شمال العراق

2020/12/09 | 15:23 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في قطاع النفط ومصادر أمنية لوكالة "رويترز" إن بئري نفط داخل حقل صغير في شمال العراق تعرضا، اليوم الأربعاء، للتفجير.

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وفي حين عملت فرق الإطفاء على إخماد الحرائق، لم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن التفجيرين في حقل خباز النفطي، الذي يقع على بعد 20 كيلو متراً جنوب غربي كركوك.

وأشار مصدران من شركة نفط الشمال الحكومية، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إلى أن الفرق الفنية تمكنت من عزل البئرين وأن الإنتاج لم يتأثر.

وقال مسؤولون إن الحقل ينتج نحو 25 ألف برميل يومياً.

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